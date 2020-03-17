{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Во Франции 100 тыс. полицейских будут следить за выполнением чрезвычайных мер

Число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать соблюдение ограничения на передвижение французов по улицам городов, которое введено в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции в Париже.

"Система контроля будет установлена на улицах с тем, чтобы обеспечить выполнение введенных президентом мер", - сказал он. "100 тыс. полицейских будут мобилизованы на территории страны. На основных маршрутах будет установлен контроль", - добавил Кастанер.

Он отметил, что с 17 марта разрешаются только "необходимые передвижения в пределах территорий, в частности к месту работы, за покупками, в случаях, связанных со здоровьем". При этом Кастанер уточнил, что "необходимо будет предъявить документ, который обосновывает посещение рабочего места, невозможность дистанционной работы".

Глава МВД сообщил, что "нарушение этих правил будет караться штрафом в размере 38 евро, а при повторном нарушении - 135 евро". "Наша цель - не наказывать, а сделать так, чтобы каждый осознавал свою ответственность", - сказал он.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о введении с 17 марта ограничений на передвижение людей на территории страны сроком на 15 дней. Он уточнил, что со вторника во Франции запрещены "собрания, семейные и дружеские встречи".

Согласно последним данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек. Число заболевших увеличилось за последние сутки на 1210, а летальных исходов - на 21.

Теги
ФранцияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Белый дом временно ограничил доступ прессы из-за коронавируса
На брифинги теперь смогут попасть только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома, за которыми будут закреплены специально установленные места для рассадки
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС