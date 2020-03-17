Во Франции 100 тыс. полицейских будут следить за выполнением чрезвычайных мер

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Более 100 тыс. сотрудников полиции будут обеспечивать соблюдение ограничения на передвижение французов по улицам городов, которое введено в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщил в понедельник министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер на пресс-конференции в Париже.

"Система контроля будет установлена на улицах с тем, чтобы обеспечить выполнение введенных президентом мер", - сказал он. "100 тыс. полицейских будут мобилизованы на территории страны. На основных маршрутах будет установлен контроль", - добавил Кастанер.

Он отметил, что с 17 марта разрешаются только "необходимые передвижения в пределах территорий, в частности к месту работы, за покупками, в случаях, связанных со здоровьем". При этом Кастанер уточнил, что "необходимо будет предъявить документ, который обосновывает посещение рабочего места, невозможность дистанционной работы".

Глава МВД сообщил, что "нарушение этих правил будет караться штрафом в размере 38 евро, а при повторном нарушении - 135 евро". "Наша цель - не наказывать, а сделать так, чтобы каждый осознавал свою ответственность", - сказал он.

В понедельник президент Франции Эмманюэль Макрон сообщил о введении с 17 марта ограничений на передвижение людей на территории страны сроком на 15 дней. Он уточнил, что со вторника во Франции запрещены "собрания, семейные и дружеские встречи".

Согласно последним данным Агентства здравоохранения Франции, число случаев заражения коронавирусом нового типа в стране превысило 6,6 тыс., умерли 148 человек. Число заболевших увеличилось за последние сутки на 1210, а летальных исходов - на 21.