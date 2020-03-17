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Распространение коронавируса нового типа

Кабмин Украины утвердил предложенные президентом меры по борьбе с коронавирусом

Они касаются запрета междугородного сообщения, работы метро, торговых центров

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Кабинет министров Украины на экстренном заседании в понедельник утвердил предложенные президентом Владимиром Зеленским меры по борьбе с коронавирусом. Они касаются запрета междугородного сообщения, работы метро, торговых центров. Об этом по итогам заседания сообщил депутат фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.

"Запретить работу метрополитенов предварительно планировалось 18 марта, однако в кабмине было принято решение сделать это раньше - 17 марта", - сообщил депутат на своем Telegram-канале после заседания.

Правительство также постановило с 18 марта запретить железнодорожные, авиа- и автобусные междугородные и межобластные пассажирские перевозки. Контролировать соблюдение этих норм поручено Национальной полиции. С 17 марта правительство также запретило принимать посетителей учреждениям культуры, торговым центрам, ресторанам, кафе и другим заведениям питания, развлечений и услуг. Останется только возможность заказать доставку еды.

На заседании члены кабмина, по информации Гончаренко, также одобрили запрет экспорта необходимых для борьбы с коронавирусом товаров. Конкретный перечень товаров пока не обнародован.

Среди прочих мер: запрет массовых мероприятий с участием более 10 человек, временное прекращение проведения медицинскими учреждениями плановых мероприятий, операций, кроме срочных и неотложных.

Одобрено также введение чрезвычайной ситуации в Житомирской и Черновицкой областях с 17 марта.

На Украине с 12 марта введен трехнедельный карантин из-за коронавируса. К настоящему моменту в стране официально зафиксировано семь случаев заражения - один в Житомирской области, четыре - в Черновицкой области, два - в Киеве. В Житомирской области от вируса скончалась 71-летняя женщина.

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УкраинаРаспространение коронавируса нового типа
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