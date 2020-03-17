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Распространение коронавируса нового типа

Белый дом временно ограничил доступ прессы из-за коронавируса

На брифинги теперь смогут попасть только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома, за которыми будут закреплены специально установленные места для рассадки

ВАШИНГТОН, 17 марта. /ТАСС/. Пресс-служба Белого дома установила временные ограничения на доступ прессы в резиденцию американского лидера на фоне нового коронавируса. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении.

"В качестве мер предосторожности пресс-служба Белого дома предпринимает следующие временные шаги с целью сдержать распространение COVID-19 и одновременно с этим продолжить предоставлять прессе возможность освещать беспрецедентные действия администрации [президента США Дональда] Трампа, направленные на борьбу с этой пандемией", - говорится в документе.

На брифинги теперь смогут попасть только члены Ассоциации корреспондентов Белого дома, за которыми будут закреплены специально установленные места для рассадки. Число присутствующих в помещении тем самым будет сокращено, а журналисты будут сидеть в шахматном порядке, чтобы увеличить дистанцию между ними. При этом все, кто будет допущен в резиденцию американского лидера, каждый раз станут проходить короткий медицинский осмотр.

"Журналистам, у которых нет места в обновленной схеме рассадки и которые не являются членами президентского пресс-пула в Белом доме, не будет предоставляться доступ в комплекс Белого дома", - подчеркивается в сообщении.

По информации Университета Джонса Гопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4281, умерли по меньшей мере 74 человека.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, в том числе на РФ, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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