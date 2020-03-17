Франция начинает жить в условиях "санитарной войны"

ПАРИЖ, 17 марта. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон объявил серию новых чрезвычайных мер в связи с эпидемией коронавируса. Он выступил в понедельник вечером в прямом телевизионном эфире с обращением к нации из Елисейского дворца. Акцент был сделан на решении закрыть внешние границы ЕС с 17 марта. "Во вторник, в полдень, границы ЕС, Шенгенской зоны будут закрыты на 30 дней. Поездки между неевропейскими странами и Европейским союзом приостанавливаются на этот срок", - сказал он.

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Ранее в понедельник Макрон провел серию телефонных консультаций с коллегами по Евросоюзу, обсудив эпидемиологическую ситуацию в Европе. Президент Франции заявил, что объявленное решение согласовано европейскими лидерами с медицинскими экспертами. "Мы должны защитить себя на долгую перспективу", - добавил он. При этом президент заверил, что французы, находящиеся за пределами страны и желающие вернуться на родину, смогут беспрепятственно вернуться домой. Франция в условиях "санитарной войны" Макрон констатировал, что "угроза коронавируса стала реальностью". "Мы находимся в состоянии санитарной войны. Наш враг невидим, но он есть, и он наступает", - сказал он. "Я вновь прошу вас оставаться дома и сохранять спокойствие", - обратился президент к французам. Еще одна мера, на которую, по словам Макрона, власти пошли из-за несоблюдения французами санитарных норм и рекомендаций Минздрава, - ограничение на передвижение людей на территории страны. В связи с этим со вторника и минимум на 15 дней любые передвижения будут значительно ограничены, предупредил Макрон. "Собрания, семейные и дружеские встречи не будут разрешены", - добавил он. Президент настоятельно призвал французов отменить уличные прогулки, сохранив лишь самые необходимые перемещения. Он попросил соотечественников не покидать без необходимости дома и соблюдать санитарные нормы. Власти уже приняли ряд мер, которые во Франции ранее никогда не вводились. Так, начиная с субботы в стране не работают рестораны, кафе, бары, ночные клубы, библиотеки, спортзалы, а с понедельника приостановлена работа яслей, школ, колледжей, лицеев и университетов. Отмена второго тура выборов Во время телевизионного обращения Макрон сообщил о том, что принял решение перенести второй тур муниципальных выборов, первоначально назначенный на 22 марта. "Посовещавшись с председателями Сената и Национального собрания, а также с моими предшественниками, я принял решение, что второй тур муниципальных выборов должен быть перенесен", - заявил глава государства.

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"Премьер-министр проинформировал сегодня об этом лидеров партий, представленных в парламенте", - добавил он. Макрон подчеркнул, что "это решение было единогласно одобрено". При этом глава государства не назвал новую возможную дату проведения выборов. Первый тур состоялся в стране 15 марта при крайне низкой явке, о чем свидетельствуют данные МВД Франции. На выборы не пришли более 55% французов, хотя правительство заверило избирателей в том, что на участках для голосования приняты все необходимые меры для защиты здоровья населения. Реформы приостановлены Макрон сообщил, что все реформы, находящиеся на разных стадиях рассмотрения в парламенте Франции, будут приостановлены на период борьбы с эпидемией коронавируса в стране. Сейчас все силы парламента и правительства должны быть направлены на борьбу с эпидемией, считает президент. "В связи с этим я решил, что все находящиеся в процессе обсуждения реформы должны быть приостановлены, начиная с пенсионной реформы", - сказал он. Как ожидается, в эту среду на заседании Совета министров должен быть представлен законопроект, расширяющий возможности правительства реагировать на чрезвычайную ситуацию. После этого проект будет передан на рассмотрение парламента. Как сообщил Макрон, он поднял эту тему в разговоре с председателями Сената и Национального собрания, чтобы голосование прошло максимально быстро. Он призвал "всех политических, общественных, профсоюзных деятелей, всех французов включиться в это национальное единство, создать союз, который позволил бы Франции преодолеть кризис". Поддержка бизнеса Отдельно президент Франции остановился на специальных мерах поддержки французских предприятий, уже серьезно пострадавших от последствий эпидемии. Так, власти обеспечат гарантии для выплаты задолженностей компаний, находящихся в трудном положении. Будут также отменены коммунальные выплаты и налоги для малых предприятий.

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