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Дело летчика Ярошенко
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Жена Ярошенко заявила о возобновлении в РФ дела о его похищении спецслужбами США и Либерии

По словам супруги россиянина Виктории, ранее производство по делу было приостановлено
Константин Ярошенко Фото из семейного архива/ТАСС
Описание
Константин Ярошенко
© Фото из семейного архива/ТАСС

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 17 марта. /ТАСС/. Российские следственные органы возобновили уголовное дело по факту похищения российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии. Об этом во вторник ТАСС сообщила супруга россиянина Виктория Ярошенко.

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СК возбудил уголовное по факту похищения российского летчика Константина Ярошенко сотрудниками спецслужб США и Либерии весной 2015 года. Дело было возбуждено в отношении 11 сотрудников Управления по борьбе с наркотиками Министерства юстиции США, четырех сотрудников Службы безопасности Республики Либерия, а также в отношении неустановленных лиц.

"Возобновили это дело (о похищении Ярошенко - прим. ТАСС). Снова провели допрос", - рассказала Ярошенко. По словам супруги россиянина, ранее производство по делу было приостановлено.

Ярошенко рассказала, что ее пригласили в Главное управление Минюста России по Ростовской области, где сообщили, что в ведомстве располагают информацией о том, что несколько фигурантов уголовного дела в настоящее время проживают во Франции, а также заявили о намерении направить запрос французским властям, чтобы получить сведения о подозреваемых, после чего объявить их в международный розыск.

В пресс-службе следственного управления СК России по Ростовской области отказались прокомментировать ТАСС информацию о возобновлении производства.

О деле Ярошенко

Фигуранты по указанному делу подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 126 УК РФ ("Похищение человека, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, и с угрозой применения такого насилия"), а также ч. 2 ст. 302 УК РФ ("Принуждение подозреваемого (обвиняемого) к даче показаний путем применения угроз или иных незаконных действий со стороны лица, производящего дознание, соединенное с применением насилия, издевательств и пытки").

Ярошенко был приговорен в США 7 сентября 2011 года к 20 годам лишения свободы. Он полностью отрицает вину, считает свой арест провокацией, а дело сфабрикованным. В США летчик был доставлен из Либерии, где его арестовали 28 мая 2010 года. Действовавшие под прикрытием американские агенты Федерального управления по борьбе с распространением наркотиков якобы уличили россиянина в преступных намерениях по транспортировке крупной партии кокаина.

Теги
ЛиберияСШАРоссияДело летчика Ярошенко
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