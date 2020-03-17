Консульство РФ в Мехико приостановило прием посетителей из-за коронавируса

МЕХИКО, 17 марта. /ТАСС/. Работа консульского отдела посольства РФ в Мексике временно прекращена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства, обнародованном в понедельник вечером на его странице в Facebook.

"С 17 марта 2020 года временно приостанавливается прием посетителей в консульском отделе посольства России в Мексике по вопросам оформления гражданства <...>, консульского учета, нотариата, истребования документов, а также оформления паспортов и виз, если это не связано с экстренными ситуациями, - говорится в тексте. - Принятые меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер".

Согласно данным Министерства здравоохранения Мексики, в стране зарегистрировано в общей сложности 53 пациента, инфицированных коронавирусом. О первом случае заражения власти объявили 28 февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.