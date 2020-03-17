{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Консульство РФ в Мехико приостановило прием посетителей из-за коронавируса

Число инфицированных в Мексике достигло 53

МЕХИКО, 17 марта. /ТАСС/. Работа консульского отдела посольства РФ в Мексике временно прекращена в связи с угрозой распространения нового коронавируса. Об этом говорится в заявлении дипломатического представительства, обнародованном в понедельник вечером на его странице в Facebook.

"С 17 марта 2020 года временно приостанавливается прием посетителей в консульском отделе посольства России в Мексике по вопросам оформления гражданства <...>, консульского учета, нотариата, истребования документов, а также оформления паспортов и виз, если это не связано с экстренными ситуациями, - говорится в тексте. - Принятые меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер".

Согласно данным Министерства здравоохранения Мексики, в стране зарегистрировано в общей сложности 53 пациента, инфицированных коронавирусом. О первом случае заражения власти объявили 28 февраля.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
МексикаРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 80881
Умерли 3226 человек
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС