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Распространение коронавируса нового типа

Число заразившихся коронавирусом в Китае достигло 80881

Умерли 3226 человек
Описание
© EPA-EFE/YUAN ZHENG

ТАСС, 17 марта. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 13 человек, количество заразившихся увеличилось на 21, выздоровели еще 930 человек. Об этом сообщил во вторник Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

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По его данным, число случаев заражения в стране за все время эпидемии достигло 80881, при этом выздоровели 68869 человек, умерли 3226. Из 13 летальных исходов в течение последних суток 12 зафиксированы в провинции Хубэй. Среди 21 выявленного в течение суток случая заражения 20 завозных.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

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