В Хабаровском крае построят детскую поликлинику и фельдшерско-акушерский пункт

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Строительство детской поликлиники и фельдшерско-акушерского пункта начнется в Хабаровском крае в 2020 году. Об этом сообщила ТАСС замминистра здравоохранения Хабаровского края - начальник управления организации медицинской помощи населению Ирина Филимончикова.

"В этом году будет построен фельдшерско-акушерский пункт на 25 посещений в смену с жильем в селе Средний Ургал Верхнебуреинского района. В краевой адресной инвестиционной программе на это учреждение выделено 26,9 млн рублей. На 2020 и 2021 годы по этой же программе предусмотрено более 790 млн рублей на строительство детской поликлиники в прибрежном микрорайоне Хабаровска", - сказала Филимончикова.

По ее словам, в 2020 и 2021 годах также будут вестись работы по проектированию 16 фельдшерско-акушерских пунктов и восьми амбулаторий в районах края. За 2019 год в регионе построили четыре фельдшерско-акушерских пункта в поселках Джуен, Обор, Казакевичево и Верхний Нерген. В строительство учреждений вложили более 108 млн рублей региональных средств.

"Всего потребность в финансировании на ближайшие пять лет составляет почти 30 млрд рублей", - добавила Филимончикова, уточнив, что средства нужны на строительство и реконструкцию медицинских учреждений первичного звена здравоохранения, приобретение медоборудования, программного обеспечения, автотранспорта. Средства будут изыскиваться за счет участия региона в федеральных программах, а также в региональном бюджете.

Ранее начальник управления юридической и кадровой работы, документационного обеспечения регионального министерства здравоохранения Юлия Ариненко сообщала ТАСС, что в регионе работают над решением проблемы привлечения врачей и медработников в районы. Этому в том числе способствует реализация программы "Земский доктор", за время действия которой в села, рабочие поселки и малые города с населением до 50 тыс. жителей работать поехали более 270 врачей и около 40 фельдшеров. На местах в итоге осталась почти половина специалистов. В этом году к работе привлекут 55 врачей и 31 фельдшера.