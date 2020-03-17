Легендарный танк Т-34 впервые возглавит парад Победы в Улан-Удэ

УЛАН-УДЭ, 17 марта. /ТАСС/. Танк Т-34, много лет простоявший в Улан-Удэ на постаменте в качестве памятника и восстановленный военнослужащими Восточного военного округа (ВВО), возглавит военный парад 9 мая в столице Бурятии. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе ВВО.

В октябре прошлого года решением командования общевойсковой армии танк времен войны сняли с постамента танкового соединения ВВО для полного восстановления.

"Специальная комиссия администрации города Улан-Удэ одобрила решение командования общевойскового объединения Восточного военного округа об участии легендарного танка Т-34 в параде на 9 мая к 75-летию Великой Победы. Танк возглавит механизированную колонну военной техники", - сообщили в пресс-службе.

Лучшие военные мастера отдельного ремонтно-восстановительного батальона ВВО несколько месяцев вели работы над восстановлением танка. Удалось установить двигатель совершенно другой модификации, полностью поменять все системы жизнеобеспечения двигателя. После этого на специальном полигоне были проверены ходовые возможности танка, работа двигателя при максимальных нагрузках, маневренность.

"Военнослужащие ремонтно-восстановительного батальона ВВО и представители администрации провели ряд проверок с проездами и разворотами танка по плитке, которую специально привезли к хранилищам военной техники, аналог которой уложен на площади Советов, - отметили в пресс-службе. - Испытания показали, что восстановленный Т-34 сможет впервые возглавить военный парад на 9 мая в городе Улан-Удэ, не повредив при этом плиточное покрытие площади".

Как пояснили в ВВО, этот танк был выпущен в 1944 году на заводе в Нижнем Тагиле, в этом же году поступил на вооружение во 2-й гвардейский танковый корпус. Он участвовал в Белорусской наступательной операции "Багратион", в боях в Восточной Пруссии, в 1945 году танк подорвался на противотанковой мине, о чем свидетельствует трещина в корпусе. В 1946 году машина прошла модернизацию, до 1973 года на ней обучали экипажи танков в учебных частях танковой дивизии. В 1973 году в городе Чойбалсан (Монголия) танк был установлен в качестве памятника, а после вывода советских войск из Монголии возвращен в Россию.