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Распространение коронавируса нового типа

Facebook, Google и Twitter заявили, что сообща борются с дезинформацией о коронавирусе

Они призывают и другие компании присоединиться к данным усилиям

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Американские технологические компании сотрудничают с целью не допустить распространения заведомо ложных сведений о новом коронавирусе. Соответствующее совместное заявление опубликовали в понедельник Facebook, Google, LinkedIn, Microsoft, Reddit, Twitter и YouTube.

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"Мы тесно взаимодействуем в выработке ответных мер в связи с COVID-19. Мы помогаем миллионам людей оставаться на связи, а также совместно противодействуем мошенничеству и распространению заведомо ложной информации, касающейся вируса, размещаем достоверный контент в наших сетях, а также представляем важную новую информацию в координации с государственными управлениями здравоохранения по всему миру", - говорится в документе. Указанные компании призывают и другие фирмы присоединиться к данным усилиям.

В феврале телеканал CNBC сообщил, что сотрудники более десятка американских технологических компаний, в том числе Facebook, Amazon, Google, Twitter и YouTube, обсудили с представителями Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) меры по предотвращению распространения недостоверной информации о вспышке заболевания, вызываемого новым коронавирусом. Консультации состоялись в городе Менло-Парк (штат Калифорния), где находится головной офис Facebook.

Согласно последним оценкам газеты The New York Times, в США и на территориях, находящихся под управлением американских властей, зафиксировано более 4,3 тыс. случаев заражения новым коронавирусом, умерли 84 человека.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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