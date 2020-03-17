Почти 99% школ в Японии соблюдают карантин

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Почти 99% государственных и около 98% частных школ в Японии сейчас не работают в ответ на призыв правительства прекратить занятия, чтобы помешать распространению нового коронавируса. Об этом сообщило во вторник информационное агентство Kyodo со ссылкой на данные министерства образования, культуры, спорта, науки и технологий.

В то же время ряд школ с понедельника возобновили занятия в районах, где не было отмечено новых заражений. Это, в частности, относится к самой южной префектуре страны Окинава и к некоторым городам на главном острове страны Хонсю. Решения об этом принимают их органы местного самоуправления.

Министр образования, культуры, спорта, науки и технологий Коити Хагиуда сообщил во вторник на пресс-конференции в Токио, что правительство будет создавать условия для возобновления занятий по всей стране в новом учебном году, который начинается здесь в апреле. "Мы хотели бы к этому по мере возможности стремиться", - заявил он. По словам министра, власти, в частности, намерены принимать меры к тому, чтобы занятия не проводились в тесных и плохо проветриваемых помещениях.

В Японии сейчас отмечено более 1,5 тыс. случаев заражения, за последние сутки их стало на тридцать больше. Умерли 35 человек. В то же время правительство неоднократно заявляло, что пока не видит оснований для введения в стране режима чрезвычайной ситуации.