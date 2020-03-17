В Якутии ввели режим повышенной готовности из-за ситуации с коронавирусом

ЯКУТСК, 17 марта. /ТАСС/. Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности на территории региона из-за ситуации с коронавирусом. Соответствующее решение было озвучено на совещании во вторник, сообщила ТАСС пресс-секретарь главы республики Ирина Ефимова.

"Глава Якутии Айсен Николаев ввел режим повышенной готовности на территории республики. Также вводится запрет на проведение мероприятий с количеством свыше 50 человек. На данный момент известно, что Северо-Восточный федеральный университет и Якутская государственная сельскохозяйственная академия переходят на дистанционное обучение: рекомендовано освобождать общежития и отправлять студентов домой", - сообщила Ефимова, отметив, что соответствующий указ будет опубликован 17 марта.

Также она отметила, что глава региона дал поручение авиакомпании "Якутия" о возврате средств без штрафных санкций за купленные авиабилеты на период приостановления выезда школьников за пределы республики. Ранее на своей официальной странице в Instagram Николаев сообщал, что выезды школьников во время весенних каникул за пределы Якутии рекомендовано приостановить.