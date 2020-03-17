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Распространение коронавируса нового типа

Туркомпании Приморья, пострадавшие из-за коронавируса, могут получить налоговые льготы

Власти региона намерены просить кабмин о снижении нагрузки на фонд оплаты труда для компаний туристической отрасли

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Власти Приморья планируют предоставить налоговые льготы для компаний туристической отрасли, которые терпят убытки из-за распространения нового коронавируса. Также рассматривается возможность рассрочки платежей за тепло- и электроэнергию, сообщила ТАСС во вторник уполномоченный по правам предпринимателей в Приморье Марина Шемилина.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий в связи с распространением коронавируса, который в том числе должен включить меры поддержки отраслей, оказавшихся в сложной ситуации из-за распространения инфекции, в первую очередь, туризма и авиаперевозок. По словам Шемилиной, Приморский край за последние годы сильно продвинулся в развитии въездного туризма. Так, по данным правительства региона, в 2019 году Приморье посетили более 940 тыс. иностранцев, 456 тыс. из них были гражданами Китая. Однако, сообщила бизнес-омбудсмен, в феврале 2020 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 50% снизилась загруженность отелей Приморья, на 70% - оборот туристических компаний края, на 25% - международный пассажиропоток.

"У нас приграничный район, и по нам, наверное, по первым и сильнее всего бьет эта история [распространение коронавируса]. У нас это турфирмы, пассажирские перевозки, целые компании были задействованы на перевозку туристов. Сейчас наше профильное министерство и правительство в целом работает с правительством Российской Федерации над тем, чтобы нам разрешили снизить налоги. Мы готовим обращение в правительство РФ с просьбой о снижении нагрузки на фонд оплаты труда для таких компаний [туристической отрасли]", - сообщила Шемилина.

Она добавила, что снижение нагрузки на фонд оплаты труда в том числе помогло бы сохранить коллективы и специалистов компаний, которые сейчас переводят сотрудников на неполные рабочие неделю или день. Однако самостоятельно регион не может принять такое решение из-за отсутствия у него соответствующих полномочий. Кроме того, власти края обсудят с ресурсоснабжающими организациями возможность для компаний туротрасли рассрочки платежей за тепло- и электроэнергию, которые составляют значительную часть их расходов. Также планируется рассмотреть вопрос относительно налога на имущество.

"Для наших турфирм проблема заключается еще и в том, что они в большей степени выступают агентами, а туроператоры не торопятся рассчитываться по отмененным чартерам. И кроме снижения турпотока нашим турфирмам еще предстоит вернуть деньги людям за уже проданные путевки", - уточнила Шемилина.

Теги
РоссияПриморский крайДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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