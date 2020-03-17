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Владивосток принял "Эстафету победы" у Сахалинской области

После Владивостока символ эстафеты отправится в Находку

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Международную "Эстафету Победы", приуроченную к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, торжественно принял во вторник Владивосток. В церемонии участвовали ветераны ВОВ, представители правительства Приморского края, пограничники, воспитанники патриотического клуба "Юный патриот Родины" и школьники, сообщили ТАСС в пресс-службе правительства края.

"Приморье приняло международную "Эстафету Победы". Главный символы грандиозной патриотической акции - изображение Ордена Отечественной войны и пограничный знак - доставлен во Владивосток из Сахалинской области. Торжественное мероприятие в честь этого события развернулось у памятника "Мемориальный ансамбль пограничникам, погибшим при защите рубежей Родины", - сказали в пресс-службе.

После Владивостока символ "Эстафеты победы" доставят в Находку. Торжественный митинг состоится 18 марта у мемориала жителям, павшим в сражениях Великой Отечественной войны, в микрорайоне Ливадия. Затем маршрут эстафеты пройдет через Уссурийск и Дальнереченск, Пограничный, Лучегорск, Славянку, Барабаш, Лесозаводск, Владимиро-Александровское и Камень-Рыболов.

"В каждом населенном пункте, где побывает символ эстафеты, планируется проводить торжественные собрания, митинги, встречи с ветеранами, выступления творческих коллективов", - рассказала ранее заместитель директора департамента внутренней политики Приморского края Ольга Ивченко.

Торжественная передача символа "Эстафеты Победы" пограничникам Хабаровского края и Еврейской автономной области состоится 26 марта в поселке Лучегорск на севере Приморского края.

"Эстафета победы"

Всего за время проведения акции эстафете предстоит преодолеть свыше 60 тыс. км вдоль границ России, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркменистана и Узбекистана. Завершится торжественное шествие 28 мая в Александровском саду в Москве у могилы Неизвестного Солдата в День пограничника.

В РФ в целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 2020 год объявлен Годом памяти и славы. Чтобы увековечить память о подвигах воинов-пограничников в годы войны, командование Пограничных войск России инициировало проведение по всей России и странам СНГ международной акции "Эстафета Победы".

Старт акции был дан в феврале в Мурманске, у памятника пограничникам Арктики на Кольской земле, где нацисты в 1941 году не смогли перейти границу, и у стен Брестской крепости, защитники которой первыми приняли удар врага.

Теги
РоссияПриморский крайСахалинская областьДальний Восток
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