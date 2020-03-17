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Распространение коронавируса нового типа

В Казахстане у двухлетней девочки обнаружили коронавирус

Также в стране выявили еще два новых случая заражения

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Казахстанские медики выявили в стране еще три случая заражения коронавирусом. Как сообщила во вторник пресс-служба министерства здравоохранения республики, общее число инфицированных возросло до 13. Как уточнил официальный представитель ведомства Диас Ахметшарип, среди новых заразившихся - девочка 2018 года рождения, которая прибыла из Берлина.

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"Зарегистрированы еще три новых случая заражения коронавирусной инфекцией в городе Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 13 случаев регистрации коронавируса, из них в городе Алматы - 11 случаев, городе Нур-Султане - два случая", - говорится в сообщении министерства.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из 13 заразившихся 11 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и двое - в Нур-Султане.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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