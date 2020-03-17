Учителя в Приморье получат доплату за квалификационную категорию в апреле

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Приморские учителя, которые в январе прошли аттестационную комиссию, второй месяц не получают доплат за квалификационную категорию. Министр образования Приморского края Наталья Бондаренко разъяснила ТАСС, что перерасчет по зарплате в связи с выходом соответствующего приказа все прошедшие аттестацию учителя получат в апреле 2020 года.

Ранее профсоюз работников образования Приморья обратился к министру образования Приморского края с просьбой ускорить издание распорядительных актов об установлении квалификационных категорий для педагогов, чтобы приморские учителя могли ежемесячно получать надбавку к заработной плате в размере 2-3 тыс. рублей.

"Аттестационная комиссия Министерства образования Приморского края состоялась 30 января 2020 года. На основании полученных результатов был подготовлен приказ Министерства образования Приморского края. Согласно документу, уже с 30 января - даты проведения комиссии - у педагогов возникло право на изменение оплаты труда, то есть, на получение доплаты к основной части зарплаты в размере, регламентируемом непосредственно локальными нормативными актами образовательных учреждений. Перерасчет по зарплате в связи с выходом соответствующего приказа все прошедшие аттестацию учителя получат в апреле 2020 года", - разъяснила Бондаренко.

Бондаренко разъяснила, что оценку своих навыков и компетенций в январе 2020 года получили всего 289 педагогов, 160 из них в итоге получили первую квалификационную категорию, 129 - высшую.