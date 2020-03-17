Музей Победы подготовил интерактивную онлайн-программу для школьников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Музей Победы на Поклонной горе в Москве подготовил интерактивную программу для школьников, которые вынуждены оставаться дома из-за угрозы распространения коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба музея во вторник.

В понедельник в блоге мэра столице Сергея Собянина была опубликована информация, что общеобразовательные учреждения, спортивные школы и учреждения дополнительного образования закроют в Москве с 21 марта по 12 апреля из-за распространения коронавируса.

"К сожалению, сейчас многие родители ради здоровья и безопасности своих детей вынуждены оставить их дома. Но это не означает, что у них должны быть ограничены возможности познания. Учитывая популярность интернета у подрастающего поколения, мы думаем, что наши онлайн-экскурсии в формате увлекательных викторин не только помогут детям с пользой занять свое свободное время, но и узнать много нового о героической истории своей страны. Таким образом, доступ в Музей Победы останется для них открытым даже в сложившейся ситуации", - привела пресс-служба слова директора музея Александра Школьника.

Два раза в неделю на YouTube-канале музея будут выходить интерактивные передачи, рассказывающие об экспозиции "Подвиг Армии", диорамном комплексе, панораме "Битва за Берлин. Подвиг знаменосцев", открытых площадках военной техники.

"Ребята узнают об оружии Победы, быте партизан, битвах и героях Великой Отечественной, подвигах фронтовых собак. Каждый 15-минутный ролик дополнит викторина из нескольких вопросов. Самые активные зрители, первыми правильно ответившие на вопросы, станут обладателями различных подарков, например, сертификата на костюмированную фотосессию в музее, воспользоваться которыми можно будет до 1 сентября 2020 года", - пояснили в пресс-службе.