Один из сотрудников "АвтоВАЗа" заразился коронавирусом

САМАРА, 17 марта. /ТАСС/. У одного из сотрудников "АвтоВАЗа" выявлен коронавирус, работника предприятия заразил близкий человек, недавно вернувшийся из заграничной поездки. Об этом сообщили в пресс-службе завода во вторник.

В Самарской области 16 марта зарегистрировано три случая заражения коронавирусом. Один из зараженных вернулся из Испании, двое других контактировали с ним.

"Один из заболевших является сотрудником "АвтоВАЗа", который был инфицирован близким человеком, недавно вернувшимся из поездки в Испанию. Администрация "АвтоВАЗа" совместно со специалистами Роспотребнадзора и медиками тщательно проанализировали все контакты заболевшего, в результате чего были выявлены сотрудники, которые работали вместе с ним. Они были помещены в изолированные больничные условия. Оперативно проведенный тест не подтвердил у них наличие коронавируса", - говорится в сообщении.

Специалисты дизенфицировали рабочие места бригады, где работает инфицированный, а также места отдыха и общего пользования, гардеробы, туалеты, душевые и входные группы завода. Завод продолжает работу в плановом режиме.