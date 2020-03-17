Работа из хоум-офисов и маски для курьеров. Какие меры принимают в ДФО против коронавируса

ТАСС, 17 марта. Офисные работники на Дальнем Востоке начинают переходить на удаленный режим работы из дома, чтобы минимизировать опасность сезонных заболеваний или заражения коронавирусом нового типа. Как показал опрос ТАСС, несмотря на отсутствие в регионах ДФО подтвержденных случаев заражения опасным вирусом, руководители предприятий либо задумываются о защите сотрудников, либо уже вводят профилактические меры.

"Мы перевели часть сотрудников на работу из дома, - рассказал ТАСС шеф-редактор дальневосточного информационного агентства "Восток-Медиа" Андрей Калачинский. - Пока это коснулось только тех, кто ездит в офис на автобусе, чтобы они поменьше контактировали с людьми. Дополнительных инфраструктурных проблем это не вызвало, у нас система настроена на подобный вариант работы. Таким образом, сейчас дома работает половина редакции", - сказал Калачинский.

По его словам, вопрос о необходимости полного перехода на режим домашнего офиса уже обсуждается. Аналогичное решение принимают и другие руководители компаний. Так, например, генеральный директор юридической компании "Аргумент" (Приморский край) Дмитрий Качан предостерег сотрудников от лишних визитов в офис или в другие общественные места.

"Из-за закрытия границ мы потеряли часть клиентов, - иностранных граждан, теперь работаем практически в ноль. Тем не менее, из-за угрозы заражения, в принципе это касается любого вируса, мы приняли решение о переходе на удаленную работу, минимизации личных контактов с официальными органами. Консультации с клиентами тоже стараемся проводить удаленно, в крайнем случае - лично, но не в офисе, а у клиента", - рассказал Качан.

В Хабаровске рестораны фиксируют существенное уменьшение товарооборота на фоне отсутствия иностранных туристов. Как рассказал ТАСС руководитель ассоциации рестораторов Хабаровского края Андрей Веретенников, россияне пока продолжают ходить в кафе и рестораны, однако посещаемость упала на 20%, так как гости все больше опасаются посещать места с массовым пребыванием. "Необходимо контролировать в том числе и настроение: если не успокоить интернет-истерию, то предприятий нашей отрасли станет намного меньше", - опасается эксперт.

Доставка в масках

Работники в профессиях, которые нельзя перевести на удаленную работу, как например курьеры, пользуются индивидуальными средствами защиты. Как рассказал ТАСС руководитель одной из крупных на Камчатке компаний по доставке еды Сергей Сенакосов, в конце прошлой недели было принято решение, что все курьеры будут выезжать на заказы в медицинских масках.

"Я не могу сказать, что мы слишком обеспокоены распространением коронавируса, но ввести дополнительные меры предосторожности для своих сотрудников считаю правильным. Сегодня еще и обычный сезонный грипп может легко подкосить здоровье, поэтому в эти неспокойные дни нам всем нужно быть чуть осторожнее. Маски для курьеров мы закупили, о том, как ими правильно пользоваться и с какой частой менять, напомнили. Надеюсь, что своим примером мы не создадим дополнительных поводов для паники, а еще раз обратим внимание на то, как важно следить за своим здоровьем", - рассказала ТАСС Сенакосов.

По словам руководителя службы доставки еды городского портала Хабаровска "DVhab.ru" Артема Фефелова, скачка заказов доставки еды пока не наблюдалось, но сервис ожидает его позднее в связи со складывающейся ситуацией. Уже сейчас руководство службы планирует вводить респираторы для курьеров, временную отмену оплаты наличными. "Также возможно введение бесконтактной передачи заказа, когда он оплачивается заранее, курьер привозит его и оставляет у двери на сумке-переноске, отойдя не менее чем на три метра от двери", - сказал собеседник агентства.

Через этот же портал также можно заказать билеты на концерты и массовые мероприятия. Как пояснили в руководстве, уже отмечаются случаи возврата билетов в связи с эпидемической ситуацией. Зато на жизни в Сахалинской области ситуация с коронавирусом практически никак не отразилась. В регионе принимаются все те же меры профилактики, что и в других субъектах страны, в школах введены длительные каникулы, растет спрос на медицинские маски, но значительных неудобств жители не наблюдают.

Как сообщает корреспондент ТАСС в регионе, массовые мероприятия, за исключением областных и городских, не отменены, дефицита продуктов в магазинах нет, разговоров о переводе сотрудников на хоум-офис также нет, а в рабочее время жители острова продолжают активно посещать кафе, рестораны, тренажерные залы и прочие общественные места. По информации туристических агентств, не отказались сахалинцы и от поездок в отпуска в другие страны.

Отсутствие необходимых виртуальных систем для дистанционной наладки оборудования вызвало некоторые сложности у крупнейшего рыболовецкого предприятия Камчатского края - колхоза им. В. И. Ленина. В начале марта на полуостров пришло новое судно предприятия - траулер "Командор", но специалисты из Норвегии, которые должны заниматься настройкой программного обеспечения, приняли решение пока не прилетать на Камчатку.

"Наладка оборудования должна проводиться в месте промысла, на рыбу, которая обитает в наших территориальных водах. Согласно условиям контракта, проводить эту работу должны наши норвежкские коллеги, однако вчера они нам сообщили, что на Камчатку пока не прилетят из-за угрозы распространения коронавируса. Без этого судно не может приступить к работе, и мы ищем варианты решения сложившейся ситуации", - рассказал ТАСС представитель рыболовецкого предприятия.

Технологии удаленного доступа

В ситуации, когда все больше людей остаются дома, растет популярность технологий онлайн-коммуникации, образования и подобных сервисов, считает руководитель медиацентра технопарка "Русский" Елена Овсянникова. "Сейчас могут получить широкое развитие сервисы по доставке еды, технологии для онлайн-образования, онлайн-боты, которые помогают удаленно общаться с клиентами. У одного из наших резидентов есть проект Lifetracker, который позволяет отслеживать различные параметры организма человека, и у этого проекта сейчас есть все шансы получить развитие", - считает собеседница.

Это мобильное приложение, которое помогает отслеживать изменения в состоянии человека и оценивать его с помощью камеры смартфона или датчика браслета. По словам Овсянниковой, технопарк находится на площадке Дальневосточного федерального университета (ДВФУ) и работает согласно мерам его безопасности. В самом ДВФУ во вторник пройдет заседание ученого совета, на котором планируется сначала объявить каникулы с 18 по 21 марта, а с 23 марта университет намерен полностью перейти на электронное обучение для всех своих студентов.

В Хабаровском крае на дистанционное обучение уже перешли Тихоокеанский государственный университет, Дальневосточный институт управления РАНХиГС, Хабаровский университет экономики и права, Дальневосточная государственная академия физической культуры, университеты Комсомольска-на-Амуре. Об этом агентству сообщили в пресс-службе министерства образования и науки Хабаровского края. Северо-Восточный федеральный университет (СВФУ) в Якутии, где обучаются более 19 тыс. студентов, также приостановил занятия и объявил о переводе студентов на дистанционное обучение из-за ситуации с коронавирусом.

"СВФУ в быстром режиме должен перестроить всю систему обучения студентов по образовательной части, учесть все нюансы доступа к учебным корпусам. Конференции и занятия будут проводиться с использованием видеотехнологий. Все массовые мероприятия отменены, по мере возможности они будут проводиться в онлайн-режиме, часть мероприятий перенесли на осень", - привели в пресс-службе вуза слова ректора Анатолия Николаева.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил к концу дня 17 марта завершить подготовку плана первоочередных действий в связи с распространением коронавируса.