В Петербурге завершился режим обсервации в общежитии медуниверситета Мечникова

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Режим обсервации в общежитии Северо-Западного государственного медицинского университета (СЗГМУ) им. Мечникова в Петербурге, ранее введенный из-за контакта заболевшего коронавирусом студента из Италии с проживающими в здании учащимися, завершен, сообщил журналистам во вторник вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев.

"Мы закрываем обсерватор в общежитии университета им. Мечникова. Ребята стойко перенесли все неудобства", - сказал он.

Обсервационные меры в общежитии медицинского университета им. И. И. Мечникова, где проживал зараженный коронавирусом, были введены в начале марта. По официальным данным, в общежитии под меднаблюдение были помещены 780 человек. Никто из них не заболел.

Эргашев также сообщил, что университет выпустит инструкцию по организации режима обсервации для других регионов России.

"Город справился с этой задачей, и университет получил уникальный опыт в России, ни у кого такого опыта нет. Все это будет руководством университета проанализировано. Будет выпущена инструкция, которую передадут всем регионам РФ", - сказал вице-губернатор Санкт-Петербурга.

По его словам, на сегодня заболевшими коронавирусной инфекцией являются семь жителей Санкт-Петербурга и один житель Ленинградской области. Все пациенты находятся в удовлетворительном состоянии, тяжелых форм заболевания нет.

Ситуация в Петербурге

По последним данным оперативного штаба, в Санкт-Петербурге зафиксированы три новых случая коронавирусной инфекции. Всего с учетом двух пациентов, вылечившихся в Петербурге после заражения этой инфекцией и выписанных сегодня из больницы, в городе были выявлены девять случаев коронавируса. Власти Петербурга с 16 марта до 30 апреля установили запрет на проведение на территории города массовых мероприятий с числом участников более одной тысячи человек.

По информации главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой, все девять пациентов с подтвержденным коронавирусом заразились за границей - в Италии, Франции, Германии, Нидерландах и Швейцарии. Еще 258 больных с симптомами ОРВИ, прибывшие из неблагополучных по коронавирусу стран, содержатся в Боткинской и Введенской больницах города, все с отрицательными анализами. "С сегодняшнего дня мы закрываем больницу Святого Георгия для того, чтобы направить туда поток пациентов с ОРВИ и пневмониями. Пансионат "Заря" пока не задействован", - сообщил председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец на расширенном заседании городского правительства.

10 марта стало известно, что власти Петербурга выделили пригородный санаторий "Заря" в Курортном районе города для размещения до 500 человек с риском заражения новой коронавирусной инфекцией в случае ухудшения эпидемиологической обстановки.