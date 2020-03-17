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Распространение коронавируса нового типа
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Кабмин гарантирует выполнение обязательств в сфере здравоохранения в условиях пандемии

Ответственным за действия в данной области является оперативный штаб под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Правительство РФ в условиях распространения коронавируса считает первоочередным решение задач по линии здравоохранения и гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере. Об этом говорится в документе "О мерах по обеспечению устойчивости экономического развития", опубликованном во вторник на сайтах кабмина и ЦБ.

"Первоочередными в текущей ситуации являются задачи в сфере здравоохранения. Правительство гарантирует выполнение своих обязательств в этой сфере", - говорится в документе. Там отмечается, что ответственным за действия в данной области является оперативный штаб под руководством вице-премьера РФ Татьяны Голиковой.

ЦБ в свою очередь смягчил требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию производства лекарств и медоборудования.

Правительство при необходимости готово к мерам дополнительной поддержки торговли в условиях коронавируса.

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