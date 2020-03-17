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Распространение коронавируса нового типа

СМИ: Япония потребует от всех приезжающих из Европы пройти двухнедельный карантин

Речь идет о том, чтобы не выходить две недели из дома и постоянно проверять состояние своего здоровья

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Японии намерено ужесточить въездные ограничения и требовать от всех приезжающих из стран Европы пройти карантин. Об этом сообщил во вторник телеканал Asahi.

По его сведениям, речь идет о том, чтобы не выходить две недели из дома и постоянно проверять состояние своего здоровья. В случае возникновения кашля или жара необходимо будет обратиться к врачам за помощью. Требования будут распространяться как на иностранцев, так и на граждан Японии.

Кроме того, японская сторона намерена расширить список регионов, откуда будет запрещен въезд в Японию. В частности, в него войдут районы Италии, Испании и Швейцарии, где коронавирус получил наиболее серьезное распространение. Япония ранее уже вводила подобные ограничения для приезжающих из ряда регионов Китая, Южной Кореи и Ирана.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

В Японии сейчас отмечено более 1,5 тыс. случаев заражения, за последние сутки их стало на тридцать больше. Умерли 35 человек. В то же время правительство неоднократно заявляло, что пока не видит оснований для введения в стране режима чрезвычайной ситуации.

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ЯпонияРаспространение коронавируса нового типа
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