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Распространение коронавируса нового типа
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Количество случаев заражения коронавирусом в Казахстане возросло до 27

Ранее сообщалось о 13 подтвержденных случаях

НУР-СУЛТАН, 17 марта. /ТАСС/. Казахстанские медики выявили в стране еще 14 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщил во вторник министр здравоохранения республики Елжан Биртанов.

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"Сообщаем о зарегистрированных новых 14 пациентах в городе Нур-Султане. Эти пациенты сегодня помещены на карантин, и в рамках обследования у них подтвержден диагноз. Все контактные лица по этим 14 пациентам определены", - сказал он.

Ранее во вторник сообщалось о 13 подтвержденных случаях.

Как уточнил министр, те, кто контактировал с 14 заболевшими в Нур-Султане, отправляются на карантин. "Ситуация находится под контролем правительства, работает государственная комиссия. Все необходимые решения по предотвращению распространения вируса и оказания медицинской помощи населению в полном объеме принимаются. У нас есть все необходимые медицинские и диагностические средства", - заверил глава Минздрава.

15 марта президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал указ о введении режима чрезвычайного положения в республике с 16 марта по 15 апреля в связи с распространением коронавируса. В Казахстане о первом случае заражения коронавирусом объявили 13 марта. Из 27 заразившихся 11 человек находятся в инфекционных стационарах в Алма-Ате и 16 - в Нур-Султане.

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КазахстанРаспространение коронавируса нового типа
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