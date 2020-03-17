Роскосмос подтвердил перенос празднования Дня космонавтики на осень из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Роскосмос подтвердил перенос традиционного концерта по случаю Дня космонавтики на осень из-за распространения коронавируса. Об этом сообщили ТАСС во вторник в пресс-службе госкорпорации.

Ранее источник в ракетно-космической отрасли рассказал ТАСС, что из-за коронавируса торжественные мероприятия по случаю Дня космонавтики пройдут не 12 апреля, а 4 октября, то есть их планируется провести в годовщину запуска первого искусственного спутника Земли.

"Согласно указу мэра Москвы С. С. Собянина, госкорпорация "Роскосмос" приняла решение о переносе традиционного праздничного концерта, посвященного Дню космонавтики, запланированного на 12 апреля, на осень текущего года", - отметили в пресс-службе.

В Роскосмосе уточнили, что новая дата пока не определена.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин в связи с распространением коронавируса нового типа подписал указ о запрете проведения до 10 апреля массовых мероприятий в зданиях с числом участников более 50 человек, а на открытом воздухе - с любым числом участников.

Также из-за осложнения эпидемиологической обстановки и решения властей Казахстана о введении режима чрезвычайного положения в республике было отменено посещение космодрома Байконур представителями СМИ. На ближайший пилотируемый пуск 9 апреля журналисты допущены не будут. В понедельник стало известно и о приостановке всех пусковых кампаний на космодроме Куру во Французской Гвиане из-за коронавируса.