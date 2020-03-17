В Вашингтоне рестораны и бары продают еду и напитки только навынос

ВАШИНГТОН, 17 марта. /Корр. ТАСС Антон Чудаков/. Рестораны и бары американской столицы и соседнего штата Мэриленд со вторника обязаны продавать еду и напитки исключительно навынос или через службу доставки. О таком решении, связанном с распространением в регионе нового коронавируса, объявили во вторник мэр Вашингтона Мюриэл Боузер и губернатор штата Ларри Хоган. "Вы не можете принимать пищу в этих заведениях [ресторанах] и барах", - отметила градоначальник на пресс-конференции в столице. Она добавила, что запрет будет действовать до 1 апреля. Указ также затрагивает кинотеатры и спортзалы.

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"Я приму любые меры и предприму все необходимые действия, чтобы спасти жизни жителей штата", - подчеркнул губернатор на пресс-конференции в Аннаполисе. Говоря о том, что власти будут пристально следить за соблюдением запретов, Хоган указал: "Мы больше не валяем дурака". Он добавил, что в Мэриленде закрываются оздоровительные клубы и спортзалы. По словам губернатора, он планирует задействовать 2,2 тыс. военнослужащих Национальной гвардии и сотрудников полиции штата для обеспечения соблюдения требований, которые также на неопределенный срок запрещают собрания более 50 человек. Власти штата, по словам Хогана, будут работать над тем, чтобы добавить до 6 тыс. коек в больницы для повышения вместимости и временно запретить процедуры выселения и отключения коммунальных услуг. "Невозможно знать, как долго будет продолжаться эта угроза", - заключил губернатор. По состоянию на вечер понедельника в штатах Мэриленде, Вирджинии, а также столичном округе Колумбия зафиксировано 116 случаев заболевания коронавирусом: 52 - в Вирджинии, 41 - в Мэриленде и 23 - в столице. В регионе зафиксированы два летальных случая - оба в штате Вирджиния. В некоторых районах штата закрывают библиотеки и центры отдыха. Ситуация в столице В Вашингтоне федеральный суд приостановил процедуру отбора присяжных. Местные католические церкви перестали служить мессу. Первая леди Меланья Трамп объявила об отмене проводимого на Южной лужайке Белого дома ежегодного пасхального детского праздника. По крайней мере, один крупный банк Capitol One Bank закрыл свои отделения с целью свести к минимуму возможность заражения. При этом его банкоматы продолжают работать. Практически все школы закрыты. В минувшее воскресенье Боузер объявила об ограничениях для ресторанов, баров и ночных клубов на территории столицы. Согласно изложенной градоначальником информации, в Вашингтоне запрещены собрания более 250 человек, приостанавливалось обслуживание клиентов за барными стойками и стоящих посетителей. Кроме того, вводились ограничения на рассадку клиентов, теперь за одним столом могут сидеть не более шести человек. При этом владельцы предприятий общественного питания должны были обеспечить, чтобы столы, "за которыми сидят посетители, находились на расстоянии не менее шести футов (1,8 м - прим. ТАСС) друг от друга".

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