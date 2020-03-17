Доступ к ряду ресурсов с пропагандой наркотиков ограничат после обращения комиссии Думы

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Доступ к ряду интернет-страниц, пропагандирующих наркотики, будет ограничен после обращения в правоохранительные органы думской комиссии по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России. Об этом заявил журналистам во вторник глава комиссии Василий Пискарев.

По его словам, в комиссию из Государственного антинаркотического комитета поступили результаты проверки, проведенной Главным управлением по контролю за оборотом наркотиков (ГУНК) МВД России.

"Переданная нами правоохранительным органам информация о пропаганде в интернете наркопотребления среди молодежи подтвердилась. Результатом работы комиссии станет ограничение доступа к интернет-страницам, где, к примеру, американское "Радио Свобода" пропагандировало так называемый "Конопляный марш" в Санкт-Петербурге, разместив видео, на котором участникам акции раздают семена марихуаны. Речь идет также об интернет-страницах, где содержится информация о якобы безвредности для беременных женщин употребления метадона и рекламируется движение по легализации наркотиков "Наркофеминизм", - рассказал Пискарев.

Обращение в правоохранительные органы было направлено по итогам заседания комиссии 13 февраля, где рассматривалась информация о влиянии зарубежных неправительственных организаций и иностранных СМИ на антинаркотическую политику в РФ, напомнил он.

Депутат заверил, что комиссия продолжит бороться с пропагандой наркотиков в интернете и формированием у детей и молодежи терпимого к ним отношения. Глава комиссии отметил, что уже подготовлен и проходит согласование в Верховном суде и правительстве РФ законопроект об ужесточении ответственности за склонение молодежи в интернете к употреблению наркотиков.