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Распространение коронавируса нового типа

В России сделали более 116 тыс. тестов на коронавирус

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции
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© Евгений Софийчук/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Более 116 тыс. исследований на коронавирус было проведено к настоящему моменту в лабораториях Роспотребнадзора. Об этом во вторник сообщает пресс-служба ведомства.

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"По состоянию на 16.03.2020 проведено 116 061 лабораторных исследований, выполненных центрами гигиены и эпидемиологии Роспотребнадзора в субъектах Российской Федерации, на наличие нового коронавируса в материале от людей, прибывших из стран, неблагополучных по новой коронавирусной инфекции", - говорится в сообщении.

Тест-системы основаны на молекулярно-генетическом методе исследования - полимеразной цепной реакции (ПЦР). Они обладают высокой чувствительностью, что дает возможность обнаруживать единичные копии вирусов. Для диагностирования заболевания необходимо отобрать ватным тампоном образец из носоглотки. Результат анализа можно получить в течение двух-четырех часов.

Кроме того, в ведомстве отметили, что все диагностические лаборатории Роспотребнадзора в России обладают как необходимым оборудованием в достаточных количествах, так и специалистами для использования разработанных средств диагностики.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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