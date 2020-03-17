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В Петербурге начались технологические разведения мостов

До начала навигации по Неве, которая стартует 10 апреля, переправы города разведут более 50 раз. Работы проводятся для профилактического обслуживания и проверки готовности мостов
Описание
© Роман Пименов/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Технологические разведения мостов начались в Санкт-Петербурге в рамках подготовки к сезону навигации по Неве, который должен стартовать 10 апреля. Об этом в понедельник сообщается на сайте отвечающей за их содержание компании "Мостотрест".

"Мостотрест" начинает проведение технологических разводок мостов, перекинутых через Неву и Малую Неву. Первыми мостами, разведенными в преднавигационный период 2020 года, станут Троицкий и Литейный мосты. Их разводки состоятся уже в ночь с 16 на 17 марта", - говорится в сообщении.

Вплоть до открытия навигации почти каждую ночь специалисты предприятия будут разводить мосты на Неве и Малой Неве. Всего до начала навигационного периода переправы города разведут более 50 раз. Больше всего -14 раз - разведут Литейный мост.
Технологические разведения мостов производятся для профилактического обслуживания и проверки готовности разводных пролетов.

Разводные мосты являются символом Петербурга, обычно их разводят в ночное время для прохождения судов. На процесс разведения мостов в период навигации каждую ночь приходят смотреть тысячи туристов. Всего в городе насчитывается более 400 мостов. Жители города и туристы также ежегодно могут увидеть и дневные разведения мостов, которые проводятся по особым случаям - на репетиции и параде ко Дню Военно-морского флота, а также на День работника морского и речного флота.

Теги
РоссияСанкт-Петербург
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