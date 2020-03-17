РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата, меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса и распространяются на Московскую епархию.