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Распространение коронавируса нового типа
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РПЦ ужесточит санитарные правила при проведении богослужений

В частности, соответствующим документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии
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© Петр Ковалев/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл утвердил новые правила проведения богослужений и совершения таинств. Об этом сообщается на официальном сайте Московского патриархата, меры введены в связи с угрозой распространения коронавируса и распространяются на Московскую епархию.

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Документом предписывается отказ от целования креста по окончании литургии, ужесточение санитарных правил при совершении таинств: крещения, причастия и соборования.

РПЦ также приостанавливает работу воскресных школ, приходских секций и кружков.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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