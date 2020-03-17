Мишустин поздравил актрису Юлию Борисову с юбилеем

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Юлию Борисову с юбилеем, отметив глубину и неповторимую интонацию ее ролей. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Нет такой роли, которая была бы неподвластна Вашему таланту. Все - эталонны, - отметил премьер. - Любой образ Вы наполняете предельной искренностью, глубиной, неповторимой интонацией. Каждый раз, проживая на сцене и экране сложные женские судьбы, рассказываете пронзительные человеческие истории, которые оставляют яркий след в сердцах людей".

Юлия Борисова - российская актриса, народная артистка СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1985). Артистка Московского академического театра им. Евгения Вахтангова. Снималась в фильмах "Идиот", "Посол Советского Союза". Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1966) и Государственной премии РФ (1995).