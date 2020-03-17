{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Мишустин поздравил актрису Юлию Борисову с юбилеем

Премьер отметил, что каждый ее образ наполнен предельной искренностью

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин поздравил народную артистку СССР Юлию Борисову с юбилеем, отметив глубину и неповторимую интонацию ее ролей. Телеграмма опубликована во вторник на сайте кабмина.

"Нет такой роли, которая была бы неподвластна Вашему таланту. Все - эталонны, - отметил премьер. - Любой образ Вы наполняете предельной искренностью, глубиной, неповторимой интонацией. Каждый раз, проживая на сцене и экране сложные женские судьбы, рассказываете пронзительные человеческие истории, которые оставляют яркий след в сердцах людей".

Юлия Борисова - российская актриса, народная артистка СССР (1969), Герой Социалистического Труда (1985). Артистка Московского академического театра им. Евгения Вахтангова. Снималась в фильмах "Идиот", "Посол Советского Союза". Лауреат Государственной премии РСФСР им. К. С. Станиславского (1966) и Государственной премии РФ (1995).

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичРоссия
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
В Приморье отменяют фестивали, концерты и визиты иностранных делегаций
Власти края отменили поездки в Китай, Индию и Корею, и массовые мероприятия внутри страны, чтобы не допустить распространения эпидемии коронавируса
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС