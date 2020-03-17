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Распространение коронавируса нового типа

В Приморье отменяют фестивали, концерты и визиты иностранных делегаций

Власти края отменили поездки в Китай, Индию и Корею, и массовые мероприятия внутри страны, чтобы не допустить распространения эпидемии коронавируса

ВЛАДИВОСТОК, 17 марта. /ТАСС/. Визит в Приморье нескольких иностранных делегаций и поездка бизнес-миссии из Приморья в Индию, несколько фестивалей и концертов отменены для предупреждения распространения нового коронавируса. Об этом сообщила пресс-служба правительства края во вторник.

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"Отменены визит в Приморье нескольких зарубежных делегаций, в том числе делегации провинции Кангвон (Республика Корея) во главе с директором технопарка провинции Кангвон Стивеном Кимом, организация стенда Приморского края в рамках Харбинской международной торгово-экономической ярмарки, ITB India [международная туристская выставка] 15-17 апреля (Мумбаи, Индия) и бизнес-миссия в Мумбаи", - сообщила пресс-служба.

Власти также отменили участие делегации Приморья в международной туристской выставке в Шанхае, назначенной на середину мая и бизнес-миссии в Белоруссию. В Приморском крае отменена XXIV Тихоокеанская международная туристская выставка PITE, которая традиционно проходит в рамках Тихоокеанского туристского форума во Владивостоке. Пресс-служба уточнила, что форум должен состояться, он запланирован на 28-31 мая.

Среди отмененных в Приморье массовых мероприятий также фестиваль корейской культуры, выступление оперных звезд Южной Кореи, пианиста из Германии Йойи Вендта и японского дирижера Нодоки Окисавы, которые должны были пройти в апреле в рамках XXIX Международного фестиваля классической музыки "Дальневосточная весна".

Перенесен Тотальный диктант, который традиционно проходил в апреле. На неопределенный срок перенесены проведение в Приморском крае русско-азиатской бизнес-школы "Рост" и фестиваля "Литература Тихоокеанской России". Впервые этот фестиваль прошел во Владивостоке 2018 году, в мае 2019 года он собрал более 3 тыс. гостей. В 2020 году на фестивале планировалось провести показ пилотной серии мини-сериала, снятого по роману Сергея Лукьяненко "Осенние визиты".

Теги
РоссияПриморский крайРаспространение коронавируса нового типа
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