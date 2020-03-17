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Распространение коронавируса нового типа
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Ростуризм запускает горячую линию для турбизнеса по проблемам из-за коронавируса

Ранее федеральное агентство запустило круглосуточную горячую линию для российских путешественников, которые находятся за границей
Описание
© Александр Щербак/ТАСС

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" и Российским союзом туриндустрии (РСТ) открывают горячую линию для представителей туристического бизнеса, чтобы оперативно решать возникающие из-за коронавируса проблемы. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"17 марта начинает работать горячая линия для турбизнеса. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении.

Ранее Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию для российских путешественников, находящихся за границей.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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