Ростуризм запускает горячую линию для турбизнеса по проблемам из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ростуризм совместно с ассоциацией "Турпомощь" и Российским союзом туриндустрии (РСТ) открывают горячую линию для представителей туристического бизнеса, чтобы оперативно решать возникающие из-за коронавируса проблемы. Об этом говорится в сообщении Ростуризма.

"17 марта начинает работать горячая линия для турбизнеса. По адресу tourhotline@mail.ru участники туристического рынка могут сообщить о проблемах, возникших в компании в связи с распространением коронавируса", - отмечается в сообщении.

Ранее Ростуризм запустил круглосуточную горячую линию для российских путешественников, находящихся за границей.