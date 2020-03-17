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Распространение коронавируса нового типа

В Калининградской области ввели режим повышенной готовности из-за коронавируса

В регионе запретили проведение массовых мероприятий и зарубежные поездки чиновников всех уровней

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Режим повышенной готовности ввели в Калининградской области с 17 марта для предотвращения распространения коронавируса нового типа. Об этом ТАСС сообщил руководитель пресс-службы областного правительства Дмитрий Лысков.

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"Режим повышенной готовности введен в регионе с 17 марта для профилактики распространения нового коронавируса. Вводятся ограничения на проведение массовых мероприятий, зарубежные поездки для чиновников всех уровней, организованные выезды детских групп за границу. Режим будет действовать до его отмены", - сказал Лысков.

По данным областного правительства, в рамках режима повышенной готовности в области запрещено проведение спортивных, зрелищных, публичных и других массовых мероприятий с числом участников более 300 человек. Всем вернувшимся в область из-за границы в течение последних 14 дней, предписано сообщить о себе, позвонив на "горячую линию". Владельцам отелей - сообщать о бронировании иностранцами номеров в гостиницах.

С 15 и 16 марта по инициативе Литвы и Польши ограничено перемещение частных лиц через автомобильные пункты пропуска на границах области с этими государствами. Ограничения не касаются коммерческих грузов, следующих в область и вывозящихся из региона через территории этих стран. В торговых сетях сообщили, что инфекция не оказала существенного влияния на покупательский спрос.

По данным областных властей, в регионе подтверждены три случая заражения новым коронавирусом.

Заболевание выявлено 8 марта у женщины, вернувшейся в область из поездки в Италию, 12 марта стало известно о подтверждении диагноза у ее матери, 14 марта появилась информация о выявлении коронавируса у женщины, вернувшейся в область после отдыха в Берлине. Все заболевшие находятся на лечении, их состояние опасений не вызывает.

Режим повышенной готовности позволяет региональным властям ограничивать доступ людей и транспортных средств на территорию, на которой существует угроза возникновения ЧС, приостанавливать деятельность организаций, принимать меры для предупреждения и ликвидации чрезвычайной ситуации и минимизации ее негативного воздействия. Режим повышенной готовности, как и режим ЧС, вводится и отменяется указами органов исполнительной власти субъектов Федерации или местными властями, пояснили в областном правительстве.

 

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ГерманияИталияЛитваРоссияПольшаКалининградская областьРаспространение коронавируса нового типа
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