{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

Российский барк "Седов" в дни стоянки в Кейптауне закрыли для посещения из-за коронавируса

В свою очередь экипаж и курсанты не сойдут на берег

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Российский барк "Седов", совершающий кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, во вторник зашел в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. Впервые на маршруте следования кругосветки пребывание знаменитого барка в этом городе пройдет без схода на берег экипажа и курсантов, а также без "открытого борта" для гостей, сообщили ТАСС во вторник в медиацентре кругосветки.

Решение о таком формате пребывания в иностранном порту российского учебного парусного судна принято рабочей группой оргкомитета кругосветки с учетом ситуации по коронавирусу в стране захода. Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил в воскресенье в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса. На тот день, 15 марта, в ЮАР был выявлен 61 случай заболевания, вызванного этой инфекцией.

"Барку "Седов", вынужденному почти сутки пережидать штормовой ветер в океане, а потому вместо понедельника, как планировалось, зашедшему в Кейптаун утром во вторник, отведено место стоянки в так называемой стерильной зоне порта. Это сделано для того, чтобы в максимальной степени исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при операциях пополнения парусником топлива, продовольствия, технических жидкостей", - рассказал представитель медиацентра.

Он отметил, что, с учетом ситуации с коронавирусом в ЮАР, в целях обеспечения безопасности здоровья членов экипажа и курсантов-практикантов, на "Седове" не планируется никаких официальных встреч и мероприятий, не будет традиционного при заходах в иностранные порты "открытого борта" для жителей и гостей Кейптауна, отменяется сход на берег.

По словам собеседника агентства, в таком же режиме пройдет стоянка в порту Кейптауна и другого российского парусника - фрегата "Паллада", также участвующего в кругосветной экспедиции. Он пришвартовался здесь в понедельник утром.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля, в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Главу администрации Мурманска изолировали до получения результатов теста на коронавирус
Евгения Никору проверяют на наличие вируса после контакта с заболевшим шахматистом из Ирландии во время турнира, который проходил в Мурманске несколько дней назад
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС