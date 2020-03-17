Российский барк "Седов" в дни стоянки в Кейптауне закрыли для посещения из-за коронавируса

КАЛИНИНГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Российский барк "Седов", совершающий кругосветное плавание в рамках экспедиции парусников Росрыболовства "Паруса мира" в честь 200-летия открытия Антарктиды и 75-летия Победы в Великой Отечественной войне, во вторник зашел в порт Кейптаун Южно-Африканской Республики. Впервые на маршруте следования кругосветки пребывание знаменитого барка в этом городе пройдет без схода на берег экипажа и курсантов, а также без "открытого борта" для гостей, сообщили ТАСС во вторник в медиацентре кругосветки.

Решение о таком формате пребывания в иностранном порту российского учебного парусного судна принято рабочей группой оргкомитета кругосветки с учетом ситуации по коронавирусу в стране захода. Президент ЮАР Сирил Рамапоса объявил в воскресенье в стране режим общенационального бедствия в связи со вспышкой нового коронавируса. На тот день, 15 марта, в ЮАР был выявлен 61 случай заболевания, вызванного этой инфекцией.

"Барку "Седов", вынужденному почти сутки пережидать штормовой ветер в океане, а потому вместо понедельника, как планировалось, зашедшему в Кейптаун утром во вторник, отведено место стоянки в так называемой стерильной зоне порта. Это сделано для того, чтобы в максимальной степени исключить прямые контакты членов экипажа с представителями портовых служб при операциях пополнения парусником топлива, продовольствия, технических жидкостей", - рассказал представитель медиацентра.

Он отметил, что, с учетом ситуации с коронавирусом в ЮАР, в целях обеспечения безопасности здоровья членов экипажа и курсантов-практикантов, на "Седове" не планируется никаких официальных встреч и мероприятий, не будет традиционного при заходах в иностранные порты "открытого борта" для жителей и гостей Кейптауна, отменяется сход на берег.

По словам собеседника агентства, в таком же режиме пройдет стоянка в порту Кейптауна и другого российского парусника - фрегата "Паллада", также участвующего в кругосветной экспедиции. Он пришвартовался здесь в понедельник утром.

В кругосветной экспедиции парусников Росрыболовства участвуют три учебных парусных судна: "Паллада", "Крузенштерн" и "Седов". "Паллада" отправилась в рейс 1 ноября из Владивостока, "Седов" и "Крузенштерн" - из Калининграда 8 декабря. Барк "Седов" и фрегат "Паллада" осуществляют кругосветные плавания, а "Крузенштерн" - трансатлантическое плавание. Кульминацией первого этапа экспедиции стала мемориальная 200-мильная гонка трех парусников, которая проходила 20-21 февраля, в честь 200-летия открытия шестого континента первой русской антарктической экспедицией под руководством Фаддея Беллинсгаузена и Михаила Лазарева.