Минюст будет принимать уведомления зарубежных СМИ-иноагентов об их отделениях в России

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство юстиции РФ будет принимать уведомления от зарубежных СМИ-иноагентов об учрежденных ими отделениях в России. Об этом говорится в проекте постановления правительства РФ, опубликованном на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.

"Определить Министерство юстиции Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным для принятия уведомлений иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, об учрежденных ими российских юридических лицах и установления порядка уведомления иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента, об учрежденных им российских юридических лицах", - говорится в документе.

Также Минюст будет устанавливать порядок формирования и ведения реестра иностранных СМИ-иноагентов и порядок применения положений закона "О некоммерческих организациях". Новые полномочия предусматриваются исходя из полномочий министерства по ведению реестра зарубежных СМИ-иноагентов.