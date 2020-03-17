В дальневосточных регионах отмечают недостаток масок в аптеках

ХАБАРОВСК, 17 марта. /ТАСС/. Недостаточное количество медицинских масок отмечается в аптеках в дальневосточных регионах, сообщили во вторник ТАСС в профильных структурах и коммерческих организациях.

"В аптечных организациях Приморского края, особенно крупных городов, маски отсутствуют, при этом медицинские организации масками обеспечены. Поставок партий масок в розничные сети в ближайшее время не предвидится. Мы регулярно информируем об этом Минздрав РФ, но пока ситуация остается такой. При этом средства дезинфекции на сегодня доступны в аптеках", - сказала врио руководителя территориального органа Росздравнадзора по Приморскому краю Татьяна Нестеренко.

Она отметила, что в Приморье появился производитель технических масок, защищающих от пыли, предназначенных для работников строительной отрасли. "Юридические лица могут воспользоваться этой возможностью и закупить для пользования своих сотрудников в индивидуальном порядке. Эти маски не прошли экспертизу, не имеют регистрационного удостоверения для поставки в аптеки, но некоторая степень защиты у них есть", - сказала Нестеренко.

Маски отсутствуют и в аптеках в Биробиджане в Еврейской автономной области. Изделий нет в аптеках, так как их нет у оптовиков. Такие данные приводятся на сайте Управления Федеральной антимонопольной службы по этому региону.

В УФАС по Хабаровскому краю агентству сообщили, что в аптеках региона отмечается недостаток медицинских масок. "В части коммерческих аптек маски есть в недостаточном объеме, но в большинстве - нет. При этом в краевой аптечной сети "Фармация" маски имеются, есть также запас этих изделий", - сказал представитель управления.

Помимо масок в аптеках и медицинских магазинах раскупают бесконтактные термометры. "Ни масок, ни бесконтактных термометров у нас нет. Все распродано. Термометры вероятно закупают организации для измерения температуры своих сотрудников", - сказал представитель торгового дома "Медтехника".

О ситуации с коронавирусом

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрированы 93 случая инфицирования.