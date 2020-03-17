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Распространение коронавируса нового типа

Пассажирские железнодорожные перевозки между Финляндией и Россией временно прекращаются

Пассажирам, чьи поезда были отменены, полностью возместят стоимость билетов

ХЕЛЬСИНКИ, 17 марта. /ТАСС/. Пассажирское сообщение по железной дороге между Финляндией и Россией временно приостанавливается из-за ситуации с коронавирусом и решением властей двух стран по ограничению передвижения через границу. Об этом сообщил во вторник финский железнодорожный оператор VR.

"Согласно решению РФ, иностранные граждане не смогут попасть туда после 23:00 по финскому времени 17 марта (00:00 мск 18 марта). Последние поезда "Аллегро" (между Хельсинки и Санкт-Петербургом - прим. ТАСС) и "Лев Толстой" (между Хельсинки и Москвой - прим. ТАСС) будут ходить так, чтобы обеспечить возвращение на родину финских и российских граждан", - сообщили в компании.

"Поезда "Аллегро" будут в обычном режиме ходить по 18 марта. Последний поезд из Хельсинки в Санкт-Петербург отправится в 19:00 по местному времени (20:00 мск), из Санкт-Петербурга в Хельсинки - в 20:30 мск. "Лев Толстой", отправляющийся раз в день, в последний раз пойдет из Хельсинки 18 марта в 17:44 по местному времени (18:44 мск)", - указали там.

Пассажирам, чьи поезда были отменены, полностью возместят стоимость билетов.

В понедельник Финляндия начала приготовление к закрытию границ из-за ситуации с коронавирусом. Граница будет закрыта до 13 апреля, согласно заявлению премьер-министра Санны Марин. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Финляндии выросло до 272. Первый случай инфицирования был установлен еще в январе.

Теги
ФинляндияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
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