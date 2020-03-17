Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

Первое, что следует держать в уме о болезни COVID-19, которую вызывает SARS-CoV-2, — она появилась всего несколько месяцев назад, поэтому наши знания не настолько полны и точны, как хотелось бы. На этот счет в тексте встречаются оговорки, но не следует думать, будто все это на воде вилами писано. Статистика копится, новые исследования выходят каждый день, и есть основания полагать, что дело обстоит так, а не иначе.
Что-то мне нездоровится. Я заразился (-лась)?
Возможно, но не обязательно тем, о чем все говорят. У COVID-19 нет присущих только ей симптомов, а изредка люди вообще заражаются незаметно для себя. Обычно у больных постепенно поднимается температура, начинается сухой кашель, ощущается слабость. Реже вдобавок ко всему ломит тело, закладывает нос, болит горло, появляются насморк, диарея или рвота. Словом, COVID-19 напоминает обыкновенную простуду или грипп, а их вообще-то тоже можно подхватить.
Тогда можно расслабиться?
Нет, наоборот. Из-за сходства с простудой и гриппом многие относятся к пандемии COVID-19 беспечно. Но, во-первых, даже в легкой форме простуда и грипп требуют внимания, во-вторых, эти болезни иногда протекают с осложнениями, а с COVID-19 осложнения появляются намного чаще.
По данным ВОЗ, у одного из пяти человек болезнь протекает тяжело, возникают трудности с дыханием — тогда нужна медицинская помощь. Особенно уязвимы пожилые, люди с больными легкими, сердцем, высоким артериальным давлением, диабетом, подавленной иммунной системой (например, из-за лечения рака). Если у вас есть такие знакомые, не встречайтесь с ними без крайней необходимости.
Если у вас подозрительные симптомы, позвоните в скорую помощь! Идти в больницу не нужно, чтобы не распространять болезнь. Симптомы проявляются в среднем через пять дней после заражения, но иногда — только спустя две недели или даже позже, так что хорошенько подумайте, что случилось за это время, с кем вы виделись.
Где сделать анализ на коронавирус?
Пройти тест добровольно нельзя — только по назначению врача. Но 16 марта вице-премьер Татьяна Голикова сказала о расширении тестирования, что "субъекты РФ до 17 марта должны представить свои предложения относительно того, на базе каких учреждений, находящихся в подчинении регионов, можно будет эту работу провести".
Но вылечиться-то можно?
Скорее всего, даже если вы заразитесь, то поправитесь без особых проблем. Но лекарства или вакцины против COVID-19 не существует, поэтому лечение в основном направлено на то, чтобы облегчить симптомы (например, сбить жар) и поддерживать жизненно важные функции организма в тяжелых случаях.
Народные средства, насколько известно, не снижают риск заразиться и не помогают быстрее встать на ноги: объедаться чесноком бесполезно (хотя с ним борщ вкуснее, что тоже немаловажно).
Теперь мне везде мерещатся вирусы. Они повсюду?
Да, и вы удивитесь, где их только не находили ученые. Но SARS-CoV-2 — другое дело. По-видимому, этот вирус не витает в воздухе, как древнее проклятие, а распространяется в основном с крошечными капельками из носа и рта.
При этом не обязательно чихать вам в лицо: капельки оседают на поручнях, кнопках лифтов, других поверхностях, и какое-то время вирусные частицы остаются целыми. Как долго — зависит от материала. На пластике и нержавеющей стали сколько-то "живого" вируса остается десятки часов. Это не значит, что спустя столько времени дверная ручка представляет угрозу: основной путь передачи вируса — непосредственно от человека человеку. Но все же следует быть осторожным.
Когда болезнь протекает без симптомов, человек, по-видимому, все равно может заразить других, но сейчас считается, что риск в этом случае мал. А вот если больной чувствует себя нормально и только чуть-чуть покашливает, то тогда он опасен для остальных.
Стало еще страшнее. Что делать-то?
Есть четыре основные рекомендации. Запомните их сами и объясните детям, если они у вас есть.
Во-первых, если вы видите, что у человека неподалеку признаки простуды — он кашляет, чихает, потеет или в целом выглядит болезненно, — держитесь от него на расстоянии хотя бы 1 м. В переполненном автобусе или вагоне метро это практически невозможно, поэтому, если можете, старайтесь не ездить в общественном транспорте в час пик и больше ходите пешком, но одевайтесь по погоде: весеннее солнышко обманчиво.
Во-вторых, чаще и тщательнее мойте руки и лицо. Обычное мыло ничем не хуже антибактериального. Также стоит держать при себе дезинфицирующее средство на основе спирта, чтобы протирать ладони, чихнув или кашлянув, и бытовые предметы.
Только вот мыло и спирт сушат кожу, из-за этого на ней могут образоваться ранки, куда попадет если не SARS-CoV-2, то что-нибудь еще. Этого нет в официальных рекомендациях, но кажется разумным перед сном (ночью к коже ничего не прилипнет) использовать крем.
В-третьих, не трогайте лицо грязными руками: вирус попадает в организм через слизистые носа, рта, глаз. Да, это сложнее всего, потому что мы постоянно трем лоб, поправляем волосы, чешем бороду. Чтобы этого не делать, попробуйте занять руки какой-нибудь вещью, например, карандашом. Другая хитрость — намазать кисть чем-нибудь пахучим: запах поможет вовремя одуматься. А в крайнем случае можно надеть резиновые перчатки: они отбивают охоту трогать себя.
В-четвертых, не здоровайтесь за руку, не обнимайтесь и не целуйтесь при встрече.
Не беспокойтесь, что выглядите глупо. Вокруг эпидемия, и уже хватает печальных историй о людях, которые предпочли вести себя как ни в чем не бывало и за это поплатились. Кроме того, прическа у вас замечательная, такой ее и оставьте.
Маски не помогают, что ли?
В первую очередь, маски следует носить больным и тем, кто с ними близко контактирует. Здоровым людям они вряд ли помогут предотвратить заражение, ведь вирус не витает в воздухе подолгу, а разносится с капельками. Если же вовремя не сменить маску, то это, наоборот, может навредить: за пару часов на ткани скапливаются пыль и вредные микроорганизмы, которые попадают в организм с каждым вздохом.
А еще говорят, что надо самоизолироваться дома. Это не перебор?
Тут есть два ответа. Строго говоря, все зависит от того, где вы оказались: правила пока устанавливают на региональном уровне. Например, в Москве, где зарегистрировано большинство случаев COVID-19, двухнедельная самоизоляция обязательна после возвращения из государств ЕС, США, Китая, некоторых других стран и в том случае, если на карантине был кто-то, кто живет вместе с вами.
Но можно взглянуть на ситуацию иначе. Когда вокруг некого заражать, никто не заразится — постепенно пандемия сойдет на нет. Замедлить распространение болезни чрезвычайно важно. Данные из других стран показывают: когда больницы переполняются, а медики работают сутки напролет, доля смертельных случаев взлетает почти на порядок. При одинаковом количестве заразившихся намного лучше, если они будут болеть по очереди, а не одновременно.
Само слово "пандемия" (по-гречески оно значит "весь народ") подразумевает, что это общее дело. Жизни наших родных и близких, жизни незнакомцев и то, насколько тяжелыми будут последствия болезни для общества, зависят от нашего благоразумия.
Легко сказать! А на что жить?
Даже если дома останутся только те, кто может себе это позволить, то будет толк. У кассира в магазине не получится работать удаленно, а у редактора или дизайнера — запросто. Обсудите разные варианты со своим руководителем.
Больше о работе из дома вы можете узнать из нашей статьи "Удаленка vs офис". Также мы писали о распространенных мифах насчет иммунной системы в статье "Нет, иммунитет весной не слабеет".
Источники: Роспотребнадзор, сайт мэра Москвы, ВОЗ, CDC, ТАСС.