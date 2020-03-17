Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас

Есть четыре основные рекомендации. Запомните их сами и объясните детям, если они у вас есть.

Во-первых, если вы видите, что у человека неподалеку признаки простуды — он кашляет, чихает, потеет или в целом выглядит болезненно, — держитесь от него на расстоянии хотя бы 1 м. В переполненном автобусе или вагоне метро это практически невозможно, поэтому, если можете, старайтесь не ездить в общественном транспорте в час пик и больше ходите пешком, но одевайтесь по погоде: весеннее солнышко обманчиво.

Во-вторых, чаще и тщательнее мойте руки и лицо. Обычное мыло ничем не хуже антибактериального. Также стоит держать при себе дезинфицирующее средство на основе спирта, чтобы протирать ладони, чихнув или кашлянув, и бытовые предметы.

Только вот мыло и спирт сушат кожу, из-за этого на ней могут образоваться ранки, куда попадет если не SARS-CoV-2, то что-нибудь еще. Этого нет в официальных рекомендациях, но кажется разумным перед сном (ночью к коже ничего не прилипнет) использовать крем.

В-третьих, не трогайте лицо грязными руками: вирус попадает в организм через слизистые носа, рта, глаз. Да, это сложнее всего, потому что мы постоянно трем лоб, поправляем волосы, чешем бороду. Чтобы этого не делать, попробуйте занять руки какой-нибудь вещью, например, карандашом. Другая хитрость — намазать кисть чем-нибудь пахучим: запах поможет вовремя одуматься. А в крайнем случае можно надеть резиновые перчатки: они отбивают охоту трогать себя.

В-четвертых, не здоровайтесь за руку, не обнимайтесь и не целуйтесь при встрече.

Не беспокойтесь, что выглядите глупо. Вокруг эпидемия, и уже хватает печальных историй о людях, которые предпочли вести себя как ни в чем не бывало и за это поплатились. Кроме того, прическа у вас замечательная, такой ее и оставьте.