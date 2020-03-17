"Инвитро" собирается в течение месяца запустить тестирование на коронавирус

"В связи со сложной эпидемиологической обстановкой группа компаний "Инвитро" сообщает о готовности в течение ближайшего месяца разработать технологическую базу и начать выполнять тесты для выявления инфицирования вирусом Covid-19", - говорится в сообщении.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Группа компаний "Инвитро" планирует в течение месяца начать выполнять тесты на заражение новым коронавирусом. Об этом сообщили в компании.

Сейчас проводится закупка необходимых тест-систем, уточнили в "Инвитро". К проведению исследования будут подключены четыре лабораторных комплекса группы, расположенные в Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске и Челябинске. Срок выполнения исследования составит от двух рабочих дней.

Как уточнили в компании, тест будет выполняться методом полимеразной цепной реакции (ПЦР) с детекцией в режиме реального времени, с определением РНК коронавируса Covid-19 в соскобе эпителиальных клеток ротоглотки и носоглотки.

Точный список медицинских офисов компании, в которых можно будет сдать данный анализ, будет доступен на официальном сайте "Инвитро". Для безопасности пациентов медицинский офис будет принимать не более трех человек в помещении одновременно.

В компании подчеркнули, что "Инвитро" делает все, чтобы обеспечить максимальную безопасность пациентов и сотрудников, лабораторные комплексы переведены на усиленный режим работы. Кроме того, группа намерена провести широкую кампанию для повышения осведомленности россиян о коронавирусе, реальных симптомах вызываемого им заболевания, действенных мерах профилактики.

О компании

"Инвитро" - частный медицинский холдинг в России, специализирующийся на лабораторной диагностике и оказании медицинских услуг, основан в 1995 году.

Компания располагает сетью из более 1,4 тыс. медицинских офисов в шести странах и восемью лабораторными комплексами, которые ежедневно выполняют более 150 тыс. исследований.