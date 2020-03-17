Иран выпустил 85 тыс. заключенных из-за коронавируса

ТЕГЕРАН, 17 марта. /ТАСС/. Власти Ирана в качестве меры по борьбе с распространением коронавируса временно выпустили в общей сложности около 85 тыс. заключенных. Об этом объявил во вторник официальный представитель Верховного суда Ирана Голям Хосейн Исмаили.

"На сегодняшний день временный отпуск был дан 85 тыс. заключенных", - цитирует его агентство Тасним. Он уточнил, что "эта мера затронула все провинции страны".

Минздрав Ирана 19 февраля сообщил о первых в стране случаях заражения новым коронавирусом. Инфицированные были выявлены в городе Кум. Согласно последним официальным данным, число заболевших в республике составляет 14 991 человек, зарегистрированы по меньшей мере 853 летальных исхода.