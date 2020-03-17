В Волгоградской области ветеранов Великой Отечественной войны освободят от оплаты ЖКУ

ВОЛГОГРАД, 17 марта. /ТАСС/. Власти Волгоградской области приняли решение полностью освободить ветеранов Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий граждан от платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе и от взносов за капитальный ремонт. Об этом сообщил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров во вторник на встрече с общественностью.

"Считаю, что у нас есть возможность ввести дополнительные меры социальной поддержки для фронтовиков, а именно, для инвалидов и участников Великой Отечественной войны, а также приравненных к ним категорий, полностью освободив их от платы за жилищно-коммунальные услуги, в том числе от взносов на капитальный ремонт", - сказал Бочаров.

Он уточнил, что власти находятся в постоянном контакте с фронтовиками, ветеранским сообществом. "Даже сейчас наши фронтовики, несмотря на свой возраст, продолжают защищать Отечество, защищать историческое наследие Великой Победы, активно занимаются патриотической работой", - добавил губернатор.

На территории современной Волгоградской области во время Великой Отечественной войны проходила одна из самых масштабных битв ХХ века - Сталинградская.

Сталинградская битва (июль 1942 года - февраль 1943 года) коренным образом изменила ход Великой Отечественной и Второй мировой войн. Историки называют это сражение самым кровопролитным в истории человечества - общие потери сторон превысили 2 млн человек. Битву под Москвой и под Сталинградом историки называют первыми предвестниками Победы в Великой Отечественной войне.