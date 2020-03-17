В Росавиации заявили, что коронавирус может сказаться на безопасности полетов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция может отразиться на безопасности полетов, так как после прекращения международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами. Кроме того, возможны проблемы с доставкой необходимых запчастей.

Об этом в ходе заседания коллеги Росавиации заявил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиациии Александр Нерадько.

"Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров. К решению данной проблемы необходимо готовиться немедленно, это также повлияет и на доставку запасных частей. Грузоперевозки также сократятся, как и пассажироперевозки", - сказал Нерадько.

На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.