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Распространение коронавируса нового типа
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В Росавиации заявили, что коронавирус может сказаться на безопасности полетов

Глава ведомства Александр Нерадько сообщил, что это связано с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров и с проблемами при доставке нужных запчастей

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Новая коронавирусная инфекция может отразиться на безопасности полетов, так как после прекращения международного авиасообщения невозможно пользоваться зарубежными тренировочными центрами. Кроме того, возможны проблемы с доставкой необходимых запчастей.

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Об этом в ходе заседания коллеги Росавиации заявил первый заместитель министра транспорта - руководитель Росавиациии Александр Нерадько.

"Коронавирусная инфекция может напрямую отразиться и на безопасности полетов в связи с невозможностью пользоваться услугами зарубежных тренировочных центров. К решению данной проблемы необходимо готовиться немедленно, это также повлияет и на доставку запасных частей. Грузоперевозки также сократятся, как и пассажироперевозки", - сказал Нерадько.

На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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