Глава комитета СФ направит в кабмин предложение о запрете кальянов из-за коронавируса

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ближайшее время направит в координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ предложение о запрете кальянов.

"Да, сейчас подготовлю обращение и попрошу [вице-спикера Совфеда] Галину Карелову подписать, надо в координационный совет направить это предложение. Сам кальян - не индивидуальный прибор курения, это не сигарета, это изделие коллективного пользования, то есть это рассадник [заболевания], надо оперативно запретить курение кальянов в общественных местах", - сказал Рязанский во вторник ТАСС.

Он добавил, что изделия для коллективного курения являются самой благоприятной средой для распространения коронавируса.