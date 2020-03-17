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Распространение коронавируса нового типа

Глава комитета СФ направит в кабмин предложение о запрете кальянов из-за коронавируса

Валерий Рязанский отметил, что изделия для коллективного курения являются самой благоприятной средой для распространения инфекции

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Глава комитета Совета Федерации по социальной политике Валерий Рязанский в ближайшее время направит в координационный совет при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории РФ предложение о запрете кальянов.

"Да, сейчас подготовлю обращение и попрошу [вице-спикера Совфеда] Галину Карелову подписать, надо в координационный совет направить это предложение. Сам кальян - не индивидуальный прибор курения, это не сигарета, это изделие коллективного пользования, то есть это рассадник [заболевания], надо оперативно запретить курение кальянов в общественных местах", - сказал Рязанский во вторник ТАСС.

Он добавил, что изделия для коллективного курения являются самой благоприятной средой для распространения коронавируса.

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РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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