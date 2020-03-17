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Песков призвал журналистов, недавно побывавших за границей, не посещать мероприятия Кремля

Пресс-секретарь главы государства назвал несколько СМИ, которые не обратили должного внимания на эту просьбу и пытались аккредитовать таких сотрудников на мероприятия президента

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал журналистов, которые за последние две недели были за границей, не посещать мероприятия Кремля. Он напомнил, что ранее обращался к СМИ, освещающим работу главы государства, с призывом "демонстрировать уважение друг к другу и тем, кто работает в Кремле", и не аккредитовать на президентские мероприятия сотрудников СМИ, которые в последние две недели были за границей, в том числе в странах, где сложилась тяжелая ситуация с коронавирусом. Песков назвал несколько СМИ, которые не обратили должного внимания на эту просьбу и пытались аккредитовать таких сотрудников на мероприятия президента.

"Мы уверены, и надеемся, что это было не умышленное действие, а чистая случайность, но призываем очень тщательно выбирать людей, которых вы отправляете на работу для освещения деятельности президента. Давайте уважать друг друга. Ничего сложного в этом нет, просто нужно быть аккуратными ", - сказал он, обращаясь к журналистам.

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РоссияПесков, Дмитрий СергеевичРаспространение коронавируса нового типа
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