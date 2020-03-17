СМИ: Елизавета II вернулась в Букингемский дворец, несмотря на угрозу коронавируса

ТАСС, 17 марта. Королева Великобритании Елизавета II вернулась в Букингемский дворец в Лондоне, несмотря на пандемию заболевания, вызванного коронавирусом нового типа. Об этом во вторник сообщила газета Evening Standard.

Как отметило издание, выходные монарх традиционно провела в Виндзорском замке, расположенном в графстве Беркшир примерно в 40 км от центра британской столицы. В понедельник у нее не были запланированы какие-либо официальные мероприятия, однако она решила вернуться в Букингемский дворец "для работы с документами".

В воскресенье газета The Sun проинформировала о том, что 93-летняя королева и ее 99-летний супруг принц Филип могут быть помещены в карантин в королевском поместье Сандрингем (графство Норфолк на востоке Англии), где постоянно работают лишь несколько десятков человек, что гораздо меньше, чем в Букингемском дворце и Виндзорском замке. Из-за почтенного возраста как монарх, так и герцог Эдинбургский входят в группу риска заражения новым коронавирусом.

В воскресенье министр здравоохранения и социальных дел Великобритании Мэтт Хэнкок сообщил, что правительство рекомендует людям в возрасте свыше 70 лет самоизолироваться на срок до четырех месяцев. На данный момент в Соединенном Королевстве было подтверждено более 1,5 тыс. случаев заражения коронавирусом нового типа, 55 человек умерли (23 из них - в Лондоне).