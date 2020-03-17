Госдума ратифицировала договор между РФ и Нигерией о правовой помощи по уголовным делам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала на заседании во вторник договор между Россией и Нигерией о взаимной правовой помощи по уголовным делам.

Согласно договору, стороны обязуются по соответствующему запросу оказывать друг другу правовую помощь в расследовании, судебном разбирательстве или иных процессуальных действиях, связанных с уголовными делами. "Договором определяются условия, при которых осуществляется правовая помощь, виды и объем оказываемой сторонами правовой помощи, устанавливаются требования к форме и содержанию запроса об оказании правовой помощи, порядок исполнения такого запроса", - уточняется в сопроводительных документах.

Соглашение было подписано в Москве 26 ноября 2018 года в целях "укрепления международно-правовой базы российско-нигерийского сотрудничества по вопросам взаимной правовой помощи по уголовным делам", говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Правительство поддерживает ратификацию документа. Он будет способствовать укреплению взаимодействия по оказанию взаимной правовой помощи как составной части международного сотрудничества в борьбе с преступностью, отмечается в заключении кабмина.