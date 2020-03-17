Госдума ратифицировала договор между Россией и Зимбабве о выдаче преступников

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума ратифицировала на заседании во вторник договор между РФ и Зимбабве о выдаче преступников. Соглашение было подписано в Москве 15 января 2019 года.

Согласно договору, каждая из сторон обязуется выдавать по запросу другой лиц для уголовного преследования или исполнения приговора за преступления, влекущие выдачу. Под ними понимаются деяния, криминализированные в обеих странах, за которые предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок не менее одного года.

"Договором определяются условия, при которых осуществляется выдача лиц, совершивших преступления, устанавливаются требования к форме и содержанию запросов о выдаче, а также порядок их исполнения", - говорится в сопроводительных материалах.