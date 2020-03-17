Десять депутатов Госдумы находятся на карантине

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Несколько депутатов Госдумы, в том числе от "Единой России", отправились на карантин по коронавирусу из-за несоблюдения предписания депутатом от ЛДПР Сергеем Катасоновым, сообщил на заседании во вторник спикер нижней палаты Вячеслав Володин. По словам главы думского комитета по контролю и регламенту Ольги Савастьяновой, речь идет о десяти народных избранниках.

"У нас часть депутатов находится на карантине по вине нашего коллеги (Сергея Катасонова - прим. ТАСС), который посчитал для себя возможным не исполнить предписание. И в этой связи сегодня часть депутатов фракции ЛДПР, кто находился непосредственно рядом с ним и контактировал, часть депутатов "Единой России", кто в непосредственной близости также в рассадке находился рядом, вынуждены находиться на карантине", - сказал Володин на пленарном заседании во вторник.

В начале пленарного заседания Савастьянова сообщила, что 10 депутатов отсутствуют из-за того, что находятся на карантине по коронавирусу. "Нам необходимо начать с себя, насколько мы будем с вами относиться к предписаниям, к ограничениям с уважением и будем исполнять - многое зависит", - призвал коллег Володин.

На прошлой неделе в ходе пленарного заседания лидер ЛДПР Владимир Жириновский обвинил депутата своей фракции Катасонова в несоблюдении положенного карантина по коронавирусу после возвращения из Франции. Спикер Госдумы со своей стороны предложил поместить на карантин не только Катасонова, но и его помощников и депутатов, которые с ним контактировали. Позднее Катасонов заявил, что его анализ на коронавирус показал отрицательный результат.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.