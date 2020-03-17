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Распространение коронавируса нового типа

Минобрнауки создало ситуационный центр для информирования граждан в связи с коронавирусом

Для получения информации граждане могут позвонить по телефону горячей линии +7 (495) 198-00-00

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Министерство науки и высшего образования РФ в связи с распространением коронавируса нового типа создало ситуационный центр и горячую линию, где гражданам будут предоставлять информацию по вопросам образовательного, правового и организационного характера. Об этом во вторник сообщается на сайте ведомства.

"В Министерстве науки и высшего образования РФ в связи с неблагополучной обстановкой, вызванной новой коронавирусной инфекцией (COVID-2019), создан ситуационный центр Минобрнауки России и горячая линия. <...> Обратившись на горячую линию ситуационного центра, вы сможете получить всю необходимую информацию по вопросам образовательного, правового и организационного характера", - говорится в сообщении.

Для получения информации граждане могут позвонить по телефону горячей линии: +7 (495) 198-00-00.

В понедельник министерство запустило горячую линию по переходу на дистанционное обучение.

Минобрнауки РФ рекомендовало вузам с 16 марта перейти на дистанционное обучение в целях профилактики коронавируса. Руководителям научных и образовательных организаций поручено взять на особый контроль реализацию санитарно-противоэпидемических мероприятий, включая организацию замеров температуры на входе в учреждения.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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