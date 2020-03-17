Туроператоры попросили Ростуризм помочь с возвратом оставшихся в Европе туристов

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Туроператоры обратились в Ростуризм с просьбой помочь в решении проблемы с возвратом в Россию из Европы организованных туристов, которые не могут вылететь обратно из-за ограничения авиасообщения. Об этом говорится в сообщении Российского союза туриндустрии (РСТ).

"Туроператоры сильно обеспокоены по поводу своих туристов, которые застряли в Европе из-за остановки авиасообщения. Люди предоставлены сами себе и просят вывезти их домой, но сделать это непросто - на большинстве оставшихся рейсов либо нет мест, либо билеты подорожали в несколько раз. Вчера туроператоры собрали и направили в Ростуризм списки клиентов, которые не могут вернуться в Россию, и рассчитывают на более активное участие государства", - отмечается в сообщении.

По данным туроператоров, наиболее сложная ситуация сложилась в Чехии. Вернуться домой пока не могут несколько десятков человек.

При этом некоторые туроператоры предлагают рассмотреть возможность распечатать резервный фонд "Турпомощи", чтобы профинансировать обратный вылет туристов. Однако по словам главы "Турпомощи" Александра Осауленко, вероятность того, что туроператорам позволят использовать средства персонального фонда на покрытие нынешних убытков, невысока. "Законодательно эта возможность не прописана. Поэтому вряд ли мы добьемся этого. Нужно либо постановление правительства, либо указ президента", - сказал Осауленко, слова которого приводит РСТ. Сейчас соответствующие предложения направлены в правительство РФ, в том числе самой "Турпомощью", отмечают в РСТ.

Ростуризм сообщил 16 марта, что на фоне пандемии нового коронавируса организовал горячую линию для находящихся за рубежом российских путешественников. Ведомство также разрабатывает форму обратной связи, которая вскоре заработает на сайте Ростуризма, для оперативной связи с путешественниками.

На данный момент авиасообщение РФ и ряда стран ограничено. За последние полтора месяца на фоне распространения коронавируса были ограничены полеты в страны Европейского союза, Китай, Южную Корею, Иран, Узбекистан и др.